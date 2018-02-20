Çukur dizisinin izleyicisi tarafından büyük beğeni kazanması ile başrollerin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Araştırılan başroller arasında Selim Koçovalı'da bulunuyor. Peki, Selim Koçovalı kimdir, kaç yaşında? İşte, Öner Erkan'ın hayat hikayesi...

ÖNER ERKAN KİMDİR?

1980 yılında İzmir’de doğan Öner Erkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. TRT’de sunduğu bir çocuk programı ile televizyon dünyasına adım attı. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda dansçı olarak çalıştı. 2004 yılında ise Oyun Atölyesi’ne girdi.

“Bornova Bornova” filmindeki performansı ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2011-2014 yılları arasında “Yalan Dünya” dizisinde Bora rolünü canlandırdı. Halen “Çukur” dizinde Selim Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.