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Bengü, "Çok bekledim seni sevgilim... Yalnızlığın dibine vurdum hatta...Aşk'a küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı? ...Çok sev sevgilim...Ölene kadar" ifadelerini kullanmıştı.