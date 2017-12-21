Serhat kenti Edirne'de, Türk-İslam mimarisinin şaheseri olarak nitelendirilen Selimiye Camisi, sis altında eşsiz görüntü sunuyor.

AA'nın haberine göre Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisini yitirmesinin ardından kentte, daha çok ayazın görüldüğü hava hüküm sürüyor.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfır derecenin altında olduğu kentte, bazı yerlerde sis meydana geliyor.

Kış mevsiminin büyük bölümünün sisli geçtiği Edirne'de, sis pek çok tarihi yapıya seyirlik güzellik katıyor. Bunlar arasında Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi yer alıyor.

Zaman zaman sisin içinde kaybolan, bazen de sisin arasından minareleri görülen heybetli yapı, kartpostallık görüntü oluşturuyor.

Selimiye Camisi, bu görüntüyü görenleri kendisine adeta hayran bırakıyor.

Selimiye Camisi

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