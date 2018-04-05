Mali sorunlar nedeniyle kentsel dönüşüm projelerini durduran Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, sorumlu tuttuğu Selimoğlu inşaatın eski yöneticisi ve iş ortağı da olan yöneticilerinden şikayetçi oldu. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞAŞMAZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Kadıköy Fikirtepe'de 6 yıl önce başlanan kentsel dönüşüm projesine giren Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pana Yapı, iki şantiyedeki inşaatlarında sorunlar yaşadı. İnşaatlar durunca, yaklaşık bin aile mağdur oldu. Mağdur aileler Pana Yapı'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Şaşmaz da savcılığa başvurarak Şaşmaz, bu olumsuz süreçten eski ortakları Selimoğlu şirketini sorumlu tutarak şikayetçi oldu.

40 MİLYON LİRA DOLANDIRILDIM

Raci Şaşmaz'ın imzasıyla şirketinin verdiği şikayet dilekçesinde, firma hakkında "nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve bilişim sistemine izinsiz girme" suçlamaları yöneltildi. Dilekçede, "Şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır" iddialarında bulunan Şaşmaz, yaklaşık 40 milyon TL dolandırıldığını öne sürdü.

8 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Şaşmaz'ın başvurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Selimoğlu İnşaat'ın yöneticisi 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye getirilen şüphelilerden biri de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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