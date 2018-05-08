Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yapılan yoruma ilginç bir cevap verdi.

Geçtiğimiz aylarda kendisini aldattığı öne sürülen futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'yla barışan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşarak düşman çatlatıyor.

"ULAN ERKEK O ERKEK"

Evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Selin Ciğerci, son paylaştığı fotoğraflardan birinin altına yapılan yoruma verdiği cevapla gündeme geldi. Bir takipçisinin "Ulan oğlum hiç utanma kalmamış millette. Ulan erkek o erkek. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Utanmadan bazıları da 'çok yakışmışlar' diyor" şeklindeki yorumu karşısında sinirlendiği gözlenen Ciğerci, verdiği cevapla adeta yorumu yazan kişiyi yerin dibine soktu.

"CEVAP ALAMAYINCA BÖYLE YAPIYORLAR"

Yorumu yazan kişinin kendisine mesaj attığını belirten Ciğerci, "Cevap alamayınca böyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.