"15 NİSAN ORDU YOLCUSUYUZ"

Barıştıklarını Instagram hesabından duyuran Ciğerci, "My husband 15 Nisan Ordu yolcusuyuz, zamanı gelmedi mi artık. Güzel bakan bütün gözler her zaman mutluluğu hak eder öyle bakın olur mu, HER ZAMAN" diye yazdı.