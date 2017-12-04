Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra takımdan ayrıldı!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile aşk yaşayan Diyarbekirsporlu oyuncu Gökhan Çıra’dan yeni bir açıklama geldi.



21 yaşındaki genç oyuncu Gökhan Çıra takımı olan Diyarbekirspor’dan ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden resmen duyurdu.



Gökhan Çıra şu açıklamayı yaptı: Bugün itibarıyla Diyarbekirspor Kulübü ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. Diyarbekirspor'da az forma şansı bulduğu için ayrılmak istediğimi yönetime bildirdim. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Şampiyonluk yolunda Diyarbekirspor'a başarılar dilerim.

Selin Ciğerci

Gökhan Çıra