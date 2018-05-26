Tekirdağ'da 45 yaşındaki Hayati Darıcı, tabancası ile doldur boşalt yaparken, misafirliğe gelen baldızının kızı 21 yaşındaki Selin Buse Balcı'yı, vurarak, ölümüne neden oldu.



DHA'nın haberine göre olay, Zafer Mahallesi Bekirağa Sokak üzerinde yaşayan Hayati D.'nin evinde meydana geldi. Selin Buse Balcı, akrabaları olan D. Ailesi'nin evine ziyarete gitti. Bu sırada D.'nin kızının ayrıldığı nişanlısının eve gelmesi üzerine tartışma yaşandı. İddiaya göre, D., kızının eski nişanlısı korkutmak amacıyla evin dışına havaya 1 el ateş açtıktan sonra eve döndü. D., odada doldur boşalt yaptığı sırada tabancadan çıkan kurşun karşısında bulunan Selin Buse Balcı'nın sırtına isabet etti. Hayati D., ağır yaralanan Balcı'yı çağırdığı ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olaydan sonra gözaltına alınan Hayati D., çıkarıldığı mahkemede taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.







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