Sözcü'nün haberine göre, Selin Gökbakar, girdiği kuaförde dört saat kadı. Gökbakar, kuaför çıkışı gazetecilere “Kırk yılda bir bakıma gelince anca böyle oluyor” dedi.



Çocukları evde bırakan Gökbakar, acelesinin olduğunu belirtip hızlıca aracına yöneldi. Keyifli hali dikkatlerden kaçmayan Gökbakar, hızlıca evinin yolunu tuttu.

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