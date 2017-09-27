Selin İmer'in bu fotoğrafları çok konuşulacak

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'Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Ahmet Hulusi'nin sohbetlerine katılmak için sık sık Amerika'ya giden Selin İmer, eşi Mustafa Ceceli ile bu sohbetler sırasında tanışmıştı. Fotoğraflarda dikkat çeken ayrıntılardan biri de geçen sezon Mustafa Ceceli ile program yapan Bengü'nün sohbet sırasında çiftin yanında olmasıydı.