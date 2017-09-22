Selin Nalıncı'nın IFBB Dünya Şampiyonası sürecinde son aşama

Selin Nalıncı'yla beraber gerçekleştirdiğimiz Vücut Geliştirme Şampiyonası hazırlık sürecinde sona geldik!

Yarışma hazırlık süresince her aşamasında yanında olduğumuz Selin Nalıncı'yı yarışmada da yalnız bırakmadık ve her anında yanında olduk. Bu spor ülkemizde uzun yıllardır yapılıyor olmasına rağmen bu sporun detayları yeni yeni anlaşılmaya başlandı.

Hepsi Solaryuma girmiyor!

Belirtmiş olduğumuz gibi, bu sporla ve yarışmayla ilgili bilinmeyen pek çok nokta bulunuyor. Onlardan bir tanesi de podyumda gördüğümüz sporcuların gösterişli ten renkleri... Yarışma için Selin Nalıncı'nın yanına gittiğimizde ilk olarak boyama aşaması dikkatimizi çekti. Yarışmacılar podyumda formlarının daha ayrıntılı sergilenebilmesi için tenlerine uygun sprey boyalarla özel bir teknikle vücutlarını boyuyorlar. Bu Federasyon tarafından yapılan bir aşama yani hepsi legal...Bu aşamada hiçbir yere dokunmadan yarışmacılar boyaların üzerlerinde kurumasını bekliyorlar hemen ardından ikinci kat boya sürerek rengin oturmasını sağlıyorlar.

Sahne makyajı

Podyumda güler yüzlü olmanın haricinde yüzlerinin de canlı durması için özel bir teknikle makyajları hazırlanıyor. Ne de olsa sporcular diyette olduklarından pek çoğu halsiz gözüküyor ve makyajla bu durumu kolaylıkla kapatıyorlar. Sabahın 08:00'nde hazırlıklara başlayan sporcular bu aşamadan sonra podyum arkasında sıralarının gelmesini bekliyorlar.

Podyumda öyle uzun uzadıya kalmak yok

O kadar saat ayakta beklemeleri sadece bir dakika için... Podyuma çıkıp inmeleri arasında neredeyse beş dakika süre oluyor. Solo performansları ve dört çeyrek adını verdikleri duruşları göstermeleri yaklaşık olarak beş dakika sürüyor. Aylarca çalışma, saatlerce antrenman yani sadece beş dakika için!

Poz aşaması

Aylarca çok sıkı çalışsanız dahi size verilen bir dakikalık sürede pozları düzgün sergilemezsiniz bütün emeğiniz boşa gidiyor. Yarışmacılar önce hep birlikte podyuma çıkıyor ardından solo performanslarını sergiliyorlar. En sonunda da yine hep birlikte dört çeyrek dedikleri vücudun dört bir tarafındaki kaslarını 30 saniye aralıklarla sergiliyorlar. Bu aşamada kaslarını en doğru ve güzel şekilde sergileyen diğerlerinin önüne geçiyor. Yani bu sporda öyle sadece vücut çalışmak ya da vücudunuzun orantılı olması kurtarmıyor. Önemli olan podyumda kendini iyi sergilemek.

Kuru mu sulu mu?

Şampiyonanın en zor kısmı belki de kuru mu sulu mu gözüktüğüne göre puan almak. Bikini Fitness kategorisinde önceden de belirttiğimiz gibi ne çok kuru olmak ne de çok sulu gözükmek gerekiyor. Türkçe açıklaması karın bölgesinde ne öyle baklavalarınız ne de model gibi dümdüz gözükeceksiniz. Bu kategorideki beklentilerin seneden seneye değişmesi sebebiyle puanlamada da pek çok farklı değerlendirmeler yapılıyor. Hakemler adil bir oylama için var güçleriyle çabalıyorlar ancak bir önceki sıklette kuru olarak değerlendirilen bir sporcu şampiyon olabilirken, bir sonraki sıkletten aynı kuruluktaki başka bir sporcu fazla kuru bulunduğu için farklı bir derece alabiliyor. Yarışmacıların aldığı dereceler sıkletindeki diğer rakiplerinin form durumlarına göre de farklılık gösterebiliyor.

Selin Nalıncı

Milli takım antrenörü Zuhal Özkan’a göre, Selin'in bu yarışa kadar hakemlerden aldığı yorumlar hep kalça bölgesinin hacim olarak küçüklüğü ve formunun genel olarak kuru gözükmesiydi. Antrenmanlarında hep kalça bölgesine odaklanan Selin yarıştığı kategoride form olarak hakemler tarafından geçtiğimiz yarışlara göre oldukça olumlu değerlendirmeler aldı. Ancak aldığımız duyumlara göre hakemler formun Türkiye’deki yarışlara göre fazla kuru olduğunu belirterek puan kırdılar. Bu yüzden sıkletinde birçok kişiye göre favori gösterilmesine rağmen, yurt dışındaki yarışlarında podyumdaki duruşuyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş olan ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında da bir Dünya Şampiyonluğu derecesi bulunan Selin Nalıncı, bu yarışta herkesi şaşırtarak ikinci oldu. Federasyon Teknik Kurulu’nun milli takım kafilesini resmi olarak açıklayacağı tarihe kadar Selin Nalıncı’nın Aralık ayı’nda Fransa’da yapılacak IFBB Dünya Şampiyonası’nda yarışıp yarışmayacağı henüz bilinmiyor.

Bu konuda kendisinin yorumu "Her yarış bir tecrübedir. Önemli olan her yarışta bir önceki formunuzdan kat kat iyi bir form sergilemektir. Ben bunu başardığıma inanıyorum. Birinci ya da ikinci olmak hakemlerimizin takdiri ve kararıdır, saygı duyulması gerekir. Bana tekrar Milli Takımda yer alma şansı verilirse Aralık ayında Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğime yürekten inanıyorum" şeklinde oldu.