Selin Şekerci, 4 yıllık sevgilisi Kaan Taşaner'den yaklaşık bir ay önce ayrılmıştı. Kaan Taşaner, "İlişkimiz bitti ancak arkadaşlığımız baki" demişti.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Selin Şekerci ile Caner Cindoruk aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Ünlü oyuncuların, Kadıköy Moda'da el ele görüldüğü öne sürüldü.

Caner Cindoruk, 'Kadın' dizisinde Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşıyor. Özge Özpirinçci ile Selin Şekerci'nin çok yakın arkadaş oldukları biliniyor.