Eskişehir'de 2016'da kurulan, 2016-2017 sezonunda Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde oynadığı 23 karşılaşmadan 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluğu göğüsleyen SELKA Eskişehir Hentbol, bu sezon Süper Lig'de elde ettiği başarılı sonuçlarla ay-yıldızlı bayrağı Challenge Kupası'nda temsil etmeyi garantiledi.

Eskişehir temsilcisinde forma giyen takım kaptanı Recep Dege ile kardeşi Recai Dege mavi-beyazlı kulübün başarısının mimarlarından oldu.

Bursa'da doğan ve hentbola 8 yaşındayken aynı kentte başlayan Recep ve Recai Dege kardeşler, sırasıyla Nilüfer Belediyespor ve Antalyaspor'un ardından SELKA Eskişehir Hentbol'da da birlikte forma giyiyor.

Bazı sezonlarda rakip takımlarda da forma giyen "ağabey-kardeş", aynı takımda oldukları dönemde aynı evde yaşamanın avantajlarını kullanıp, maç öncesinde takımların analizlerini yapıp taktikler geliştiriyor.

Sol kanat mevkisinde oynayan kardeşler, aynı bölgede oynamanın dezavantajını "formayı kapmak için çok çalışmak" olarak değerlendiriyor. Maçlarda birbirlerini takımın galip gelmesi için teşvik eden ve kollayan kardeşler, bu sezon takımlarını Avrupa kupalarına taşımanın sevincini yaşıyor.

RECEP: AYNI MEVKİDE OYNADIĞIMIZDAN TATLI REKABET YAŞIYORUZ

Takım kaptanı milli sporcu ağabey Recep Dege, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hentbol kariyerindeki 2 yılın SELKA Eskişehir Hentbol'da geçtiğini belirterek, milli takımın birçok kategorisinde de ay-yıldızlı formayı giydiğini kaydetti.

Sekiz yaşındayken hentbolla tanıştığını ifade eden Recep, şöyle konuştu:

"Kardeşim Recai de benden bir yıl sonra 8 yaşındayken hentbola başladı. Kardeşimle aynı takımda forma giymek güzel bir duygu. Daha önce Bursa Nilüfer Belediyespor'da birlikte forma giydik. O dönemde gençliğin verdiği hırsla antrenmanlarda ufak tefek sürtüşmeler yaşıyorduk. Zamanla bunu aştık. Antalyaspor'da da birlikteydik. Geçen yıldan beri forma giydiğim SELKA Eskişehir Hentbol takımına bu sene başında kardeşim transfer oldu. Aynı mevkide oynadığımız için aramızda tatlı bir rekabet oluyor. Aynı takımda olduğumuz için birbirimizi oynatmaya çalışırız. Maçtan önce konuşuruz, kim daha iyi hissediyorsa müsabakaya o başlıyor."

"RAKİP TAKIMLARDAYKEN KARDEŞİME CEZA ALDIRIRDIM"

Recep, kardeşinin kişisel özelliklerini iyi bildiğinden rakip takımdayken bunu avantajına çevirdiğini anlatarak, "Rakip takımlarda forma giydiğimiz dönemlerde kardeşime ceza aldırmak için uğraşıyordum. Birbirimizin kişisel özelliklerini biliyoruz. Çabuk kızdığını bildiğimden ona ceza aldırıyordum. Evde sohbet ederken de 'sana nasıl ceza aldırdım' gibi muhabbetler ediyorduk." diye konuştu.

RECAİ: HEM EVDE HEM SAHADA BANA AĞABEYLİK YAPIYOR

Recai Dege ise ağabeyiyle SELKA Eskişehir Hentbol'da forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ağabeyi ile aynı takımda bulunmanın kendisi için çok özel bir durum olduğuna değinen Recai, şunları söyledi:

"Ağabeyim maçlarda beni kontrol edebiliyor. Bu da beni frenliyor. Sinirli olduğum için onun dışında başka biri beni durdurmaya çalışsa başaramaz. Hem evde hem sahada bana ağabeylik yapıyor. Ağabeyimle aynı mevkide oynamak da çok güzel. Başka bir oyuncu olsa hırs yapıp beni oynatmak istemez. Bazen çok iyi oynadığımız dönemde yorulsam bile oyundan çıkmamı istemiyor. Maçlar öncesinde evde rakibimizin önceki müsabakalarını izliyoruz. Maça göre taktik geliştiriyoruz."

Recai, formasını giymekten mutluluk duyduğu SELKA Eskişehir Hentbol ile Avrupa kupalarında başarılı olmak istediğini sözlerine ekledi.