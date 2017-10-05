Selma Ergeç: Kafama yatacak projeyi bekliyorum

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, romantik akşam yemeğinin çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, ekrana dönmek için projeleri değerlendirdiğini söyledi. Ergeç, “İnşallah kafama yatan bir şey çıkacak” dedi.

Selma Ergeç