Dün Suudi Arabistan'ın ilk kez Fransa'nın en prestijli film festivali olan Cannes Film Festivali'ne katılacağının açıklanmasının ardından, Cannes'da gösterilecek türde olmasa da, kraliyet ailesinin bir üyesinin uzun zamandır film yapımına ilgi duyduğu ortaya çıktı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Fransa ziyareti sırasında herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ziyaret için Paris'teyken Fransız porno film şirketi SARL Atyla, ülkenin en bilinen prenslerden birinin çektirdiği porno filmlerin 90 bin Euro'luk faturalarını ödemediği gerekçesiyle Suudi kraliyet ailesine dava açtı.
1975'ten 2015'e kadar Suudi Arabistan dışişleri bakanı olarak hizmet veren Prens Suud el Faysal'ın 2015 yılında 75 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından porno filmler çektirdiği ortaya çıktı. Fransız porno yıldızı olan Faslı bir kadının oynadığı filmler, filmlerde görmek istediklerinin talimatları dava dilekçesinde yer aldı.
Şikayet ilk olarak geçen sene yapıldı, ancak "Newsweek" tarafından elde edilen davadaki delilin bu ayın başlarında Paris'in batısındaki bir banliyö kenti olan Nanterre'deki Yüksek Mahkemeye sunulduğu yönünde... Davanın ayrıntıları, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Pazar günü dünya turunun bir parçası olarak kültürel ziyaret yapmak için geldiği üç günlük Fransa ziyareti sırasında biliniyordu.
Suudi kraliyet ailesi ya da en azından üyelerinden bazılarının davayı bildiği, SARL Atyla'ın yöneticisi Marc Paulay'in kanıtları içeren şirket belgelerine göre 2011 yılından beri Suudi kraliyet ailesi çalışanı Francisco Sacoto'yla temas halinde olduğu ve ödenmemiş faturalarla ilgili Ocak 2016'da temasa geçtiği ancak parayı alamadığı belirtildi.
Şirket şu anda 90 bin ya da kabaca 110 bin euro talep ediyor. Ödemenin yapılması halinde Suudi kraliyetinin Paris'teki evlerinden birinin porno film çekimlerinde kullanıldığını kanıtlayacak olması bu durumu afişe edecek.
Gönderilen kanıtların büyük bir kısmı, üç tane 45 dakikalık pornografik film ve Prens el Faysal'ın kişisel asistanı olarak tanımlanan Boyle Antolin Dugenia ile film şirketinin yöneticisi Paulay arasındaki e-posta ve mobil iletişime yoğunlaşıyor.
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