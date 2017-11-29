Sema Aydemir kimdir? İşte Survivor 2018 Sema Aydemir'in merak edilenleri

Sema Aydemir Survivor 2018’de kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Daha önce Survivor 2017’de Ünlüler Takımında olan ve Kıbrıs finaline kadar gelip ancak çeyrek finalinde elenen Sema Aydemir’in ikinci şansı nasıl değerlendireceğini hep birlikte göreceğiz. Sema Aydemir aynı zamanda kısa mesafeci bir atlet. İşte 32 yaşındaki Survivor Sema’nın bugüne kadarki başarıları:

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

17 Ağustos 1985’te Bursa’da doğdu. Tayfun Akgün'ün antrenörlüğünde Enkaspor'un atleti olan Sema Aydemir, 400m engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.

Sema Aydemir, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor.

DİĞER SURVIVOR 2018 YARIŞMACILARI ŞÖYLE:

- Cumali Akgül

- Turabi Çamkıran

- Sema Aydemir

- Nagihan Karadere

- Merve Aydın

- Nihat Doğan

- Murat Ceylan

- Hilmi Cem İntepe

- Adem Kılıççı

- Hakan Hatipoğlu

Sema Aydemir

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