Survivor 2018 yarışması tüm heyecanı ile devam ediyor. Başarılı performansı ve mücadeleci tavrı ile dikkatleri üzerine çeken Sema Aydemir yarışmanın en güçlü şampiyonluk adaylarından birisi durumunda. Her geçen hafta ile beraber performansını arttıran Sema Aydemir uzun yıllardır sporun içinde olan bir yarışmacı. Peki Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşındar? Survivor Ünlüler Sema nereli? İşte Sema Aydemir'in hayat hikayesi...

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu. 32 Yaşında dır. Survivor 2018 yarışmacısı Sema Aydemir, 400 mt engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında da boy gösterdi. Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir. Sema Aydemir, 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir...

2004 yılındaki Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanan Sema Aydemir, 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor yarışmasının ünlüler kadrosunda yarışmıştır.

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