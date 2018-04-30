Sema Aydemir, Survivor 2018 yarışmasının Ünlüler takımında yarışıyor. Başarısı ve hırsı ile dikkatlerin üzerinde olduğu Sema Aydemir yarışmanın kadınları arasında en iyi istatistiklere sahip yarışmacılardan biri olarak dikkat çekiyor. Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında? Peki Survivor Ünlüler Sema nereli? İşte Sema Aydemir'in yaşam öyküsü....

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu. 32 Yaşında dır. Survivor 2018 yarışmacısı Sema Aydemir, 400 mt engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında da boy gösterdi. Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir. Sema Aydemir, 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir...

2004 yılındaki Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanan Sema Aydemir, 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor yarışmasının ünlüler kadrosunda yarışmıştır.

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