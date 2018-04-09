Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir, Survivor 2018 yarışmasında Ünlüler takımındaki performansıyla dikkat çekiyor. Oynanan parkurlarda ve ödül oyunlarındaki hırsı ve azimli mücadelesi ile ön plana çıkan Sema Aydemir'in hayat hikayesi araştırılıyor. Peki Sema Aydemir kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Ünlüler Sema nerelidir? İşte hayat hikayesi...

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir Apak, 17 Ağustos 1985 (33 yaşında) tarihinde Bursa'da doğmuştur. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci bir atlet olan Aydemir, geçmiş yıllarda da heptatlon branşında boy göstermiştir.

2012 yılındaki Londra Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkı elde eden Sema Aydemir, 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 yılındaki Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanan Sema Aydemir, 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor yarışmasının ünlüler kadrosunda yarışmıştır.

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