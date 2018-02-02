Sema Aydemir, Survivor'a ikinci defa katılacak. Survivor 2018 All Star ünlüler kadrosunda yer alan Sema Aydemir, ile ilgili aramalar yarışmanın başlamasına günler kala yine arttı. Survivor 2017'de Kıbrıs'taki final yarışmasına kadar başarılı performansıyla göz dolduran Sema Aydemir'in biyografisine gelin birlikte bakalım...

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

17 Ağustos 1985’te Bursa’da doğdu. Tayfun Akgün'ün antrenörlüğünde Enkaspor'un atleti olan Sema Aydemir, 400m engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.

Sema Aydemir, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor.

SURVIVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSU

10 Şubat'ta başlayacak Survivor 2018 All Star ünlüler kadrosunda; Hilmi Cem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kılıççı,Nagihan Karadere,Hakan Hatipoğlu ve Ümit Karan yer alacak.

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