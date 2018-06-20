Sema Pekdaş’tan eğitimli babalara sertifika

Konak Belediyesi bünyesinde çalışan ve 3-11 yaş arası çocuğu bulunan erkek personel için düzenlenen ‘Baba Destek Eğitim Programı’nı (BADEP) başarıyla tamamlayan personele sertifikaları Belediye Başkanı Sema Pekdaş tarafından verildi.



HT Egeli'de yer alan habere göre, çocuk gelişiminde babaların önemine dikkat çekmek amacıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliğinde başlatılan ‘İlk İş Babalık’ eğitimine katılan babaları tebrik eden Pekdaş, “Baba Destek Eğitim Programı sayesinde babalar eşlerine çocuklarının gelişimi için destek olmayı öğrendi. Özveriyle eğitimlere gelen babalara bu önemi gösterdikleri için teşekkür ederiz” dedi. Pekdaş, etap etap verilen eğitimlerin devam edeceğini de belirtt

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