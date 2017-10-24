Semih Erden, Beşiktaş'ta

Semih Erden'in yeni kulübü belli oldu.

beIN Sports'un haberine göre son olarak Darüşşafaka'da forma giyen 2.11'lik pivot Semih Erden, Beşiktaş Sompo Japan ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki oyuncu A Milli Erkek Basketbol Takımı'yla son şampiyonada da forma giymişti.

Kariyerinde Darüşşafaka, Fenerbahçe Ülker, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Partizan ve Anadolu Efes'te forma giyen Erden, 2011 yılnda Beşiktaş'ın formasını giymişti.

SEMİH ERDEN

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