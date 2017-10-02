Meltem Cumbul, Uluslararası Adana Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamıştı. Bu olayın ardından Meltem Cumbul'un neden Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmadığı merak edilmişti. Cumbul ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu açıklamıştı. Peki, Semih Kaplanoğlu kimdir? İşte Semih Kaplanoğlu hakkında merak edilenler...

SEMİH KAPLANOĞLU KİMDİR?

Semih Kaplanoğlu 1963 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden 1984 yılında mezun oldu. Kariyerine reklam şirketlerinde reklam yazarı olarak başlayan Kaplanoğlu, 'Eski Evler-Eski Ustalar' ve Mimar Sinan belgesellerinde Kamera Asistanı olarak görev aldı.

Kaplanoğlu, 1994-97 tarihleri arasında yayınlanan Şehnaz Tango adlı dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenmiştir.

İlk filmi olan 'Herkes Kendi Evinde', birçok ödül almış ve yurtdışında birçok uluslararası festivale de katılmıştır. Yönetmenliğin dışında plastik sanatlar ve sinema üzerine yabancı dillere de çevrilmiş makaleler yazmıştır.

Semih Kaplanoğlu, 1999 yılından beri Leyla İpekçi ile evlidir.

FİLMLERİ

2001 Herkes Kendi Evinde

2005 Meleğin Düşüşü

2007 Yumurta

2008 Süt

2010 Bal

2017 Buğday