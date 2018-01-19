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Semih Şentürk Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlattı

19.01.2018 - 10:48 | Güncelleme:

  • 1 Semih Şentürk Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlattı
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    Eskişehirspor'un tecrübeli forveti Semih Şentürk, Fenerbahçe'den ayrılışı hakkında konuştu.

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  • 2 Semih Şentürk Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlattı
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    Semih Şentürk, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile yollarının ayrılması hakkında ilginç ifadeler kullandı:

  • 3 Semih Şentürk Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlattı
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    "Fenerbahçe'den ayrılalı 4,5 sene oldu, niçin ayrıldığımı bilmiyorum. Vefasızlık var diye düşünüyorum. 14-15 senenin karşılığı bu olmamalıydı."

  • 4 Semih Şentürk Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlattı
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    "Kariyerimin yüzde 30, 40'ının sahibi Alex'tir. Beni Semih yapan Alex'tir. Aile yaşantısıyla örnek aldığım, maçlarda, antrenmanlarda ağabeyim gibiydi. Ağabeyim olsa bana böyle davranmazdı."

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  • 5 Semih Şentürk Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlattı
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    "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda bana Alex'i soruyorlardı. Aykut Kocaman ile anlaşamadılar. Hocayla bir sürtüşmesi oldu. Kamp başlamadan önce Aykut Kocaman, 'Alex, koşmazsa fazla süre alamayacak' gibi bir açıklaması vardı. 

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Yorumlar 12
  • Misafir 15 dakika önce
    Semih çok haklı ama aziz yıldırım gibi kendi egposundan başka bir şey düşünmeyen bir başkana denk geldi anket yapsan aziz yıldırımı en çok rakip taraftar grubu sever eminim...
  • Misafir 25 dakika önce
    Zamanında teklif varken Avrupaya gidecektin kendi düşen ağlamaz
  • Misafir 25 dakika önce
    dünya kupasından sonra kulübede oturacağına fenere rest çekip avrupaya gitseydin.. Kendi düşen ağlamaz..
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