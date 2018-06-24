Polonya'da içindeki sanatçı ruhunu keşfeden Lucy adındaki şempanze ressamlığa başladı. Yenilebilir boyalardan tablolar yapan şempanzenin resimleri Varşova'daki Prag Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yetenekli şempanzenin eserleri önümüzdeki günlerde Yabani Şempanzeleri Koruma Vakfı yararına düzenlenecek açık arttırmayla satışa çıkacak.





İHA'nın haberine göre, kadın elbiseleri giymeye, çanta taşımaya ve temizliğe büyük zaafı bulunan Varşova Hayvanat Bahçesi sakini 15 yaşındaki dişi şempanze Lucy, her gün işlerini bitirdikten sonra resim yapıyor. Yetenekli şempanze ilk önce kendisi için özel olarak hazırlanan boyaların tadına bakıyor, ardından resim yapmaya başlıyor. Resim tutkusunu keşfetmesinde bakıcılarının da büyük rolü olan Lucy genelde doğaçlama resimler yapıyor. Aynı zamanda hayvanat bahçesindeki 8 şempanzeden biri olan Lucy'nin bugüne kadar yaptığı eserler ise Varşova'daki Prag Müzesi'nde sergileniyor. Yetenekli şempanzenin tabloları 2 hafta kadar daha sergilendikten sonra açık arttırmaya çıkacak. Satıştan elde edilecek gelir ise Yabani Şempanzeleri Koruma Vakfı'na bağışlanacak.