Şemsi Bayraktar: Cevizde ithalattan kurtulamıyoruz

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ceviz üretiminde dördüncü sırada yer aldığını ve dünya üretiminin yüzde 5,3'ünü karşıladığını ifade etti.

Türkiye'nin ceviz ihracatı 22,4 milyon dolar, ithalatının ise 172,8 milyon dolar olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri içeren cevizin, zeka gelişiminde etkili olduğunu, kolesterolü düşürdüğünü, tansiyonu düzenlediğini ve kalp hastalıklarını önlediğini belirtti.

Bayraktar, ceviz üretiminde yüzde 46,8 payla Çin'in başı çektiğine işaret ederek bu ülkeyi yüzde 15,1 ile ABD, yüzde 13 ile İran ve yüzde 5,3 ile Türkiye'nin izlediğini kaydetti.

Tüketimin sürekli arttığı cevizde, üretim artışının tüketime yetişemediğini ifade eden Bayraktar, cevizin gen merkezleri ve anavatanları arasında yer alan, ceviz varlığıyla en önemli ülkeler arasında olan Türkiye’nin, bu zenginliğine uygun üretim ve ihracat yapamadığının altını çizdi.

Bayraktar, 2016'da 58 bin 850 ton kabuklu cevize 139,4 milyon dolar, 5,8 bin ton kabuksuz cevize ise 33,4 milyon dolar döviz ödendiğini belirterek "Cevizde ithalattan kurtulamıyoruz. İthalata ödenen toplam döviz 172,8 milyon doları buldu. Kabuklu ceviz ithalatının 64,6 milyon doları ABD’den, 20,9 milyon doları Özbekistan’dan, 27,7 milyon doları Şili’den, 14,4 milyon doları Ukrayna’dan yapıldı. Kabuksuz ceviz ithalatında ilk üç sırayı 14,8 milyon dolarla Özbekistan, 5,5 milyon dolarla Ukrayna, 4,4 milyon dolarla ABD aldı" ifadelerini kullandı.

CEVİZDE HEDEFİMİZ 'KENDİNE YETEN VE İHRACATÇI OLABİLMEK'

Buna karşılık geçen yıl 3,4 ton kabuklu, 2 bin 380 ton da kabuksuz ceviz ihracatı yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, "Cevizde hedefimiz, önce 'kendisine yeten', sonra 'ihracatçı' konuma yükselerek fındıkta olduğu gibi yüksek döviz geliri elde eden bir ülke olabilmek. Ceviz üretimini ülke ihtiyacını karşılamak için yüzde 35-40 artırmamız lazım. Ülkemizin bu potansiyeli var" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, son yıllarda üretimin iç tüketimi karşılayamaması neticesinde, devletin kapama ceviz bahçelerinin tesisine yönelik teşviklerinin, özel sektörün ceviz yetiştiriciliğine ilgisinin ve aşılı ceviz fidanı üretiminin, fidancılık için de karlı bir üretim kolu haline gelmesinin yüzlerce kişiyi aşılı ceviz fidanı üretimine sevk ettiği bilgisini verdi.

Ceviz yetiştiriciliğinde verilen mazot ve gübre desteklerinin yanı sıra sertifikalı ve standart fidan desteklerinin özel sektörü de kapama ceviz bahçesi kurmaya yönlendirdiğine işaret eden Bayraktar, bunun zamanla üretimde artışa yol açacağını bildirdi.

Bayraktar, üreticilerin pazar ve dünya eğilimlerini dikkate alarak hareket etmesi, sınıflamada, muhafazada, taşımada ve pazarlamada modernizasyona gidilmesi gerektiğini ifade etti.

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Şemsi Bayraktar