Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünden sonra büyük bir merakla bekleniyordu. Heyecanlı bekleyiş bu akşam sona erdi ve Sen Anlat Karadeniz fragmanı yayınlandı. Son bölümde Tahir ile Nefes, çevreden gelen tepkiler üzerine daha da yakınlaştı. Vedat ise yeni oyunun peşinde. Nefes, kendisi gibi şiddet mağduru olan başka bir kadına yardım etti. Ancak dizinin son sahnesinde anlaşıldı ki o kadın aslında Vedat'ın tuttuğu birisi. İşte Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz yenib ölüm fragmanında Vedat'ın büyük oyununun ip uçları verilmeye başlandı. Vedat, Nefes'in yanında ajan bulundurmak için harekete geçmiş. Tahir ile Nefes'in arası ise iyiden iyiye ısınıyor. Tahir, herkesin içinde annesine "Ben o kadına sevdalıyım" diyor. Mustafa ise Tahir'i Nefes'ten uzak tutamayacağını anlamış olmalı ki bu kez Nefes'e Tahir'den uzak durması konusunda uyarıyor.

İşte Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen fragmanı:

SEN ANLAT KARADENİZ 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Bu topraklar bana memleket, sana gurbet!"

Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?

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