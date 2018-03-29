Sen Anlat Karadeniz dizisi, 10. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Birçok gelişmenin yaşandığı 10. bölüm sonrasında, bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 11. bölümün fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Tahir, Mustafa'yı kaçırıyor. Mustafa'yı bağlayan Tahir, Mustafa'yı öldürecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi, 10. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Birçok gelişmenin yaşandığı 10. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda yeni bölüm hakkındaki ipuçları dikkat çekiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 10. BÖLÜM

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır.

Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.

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