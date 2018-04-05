Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölümünden ilk görüntülerin yer aldığı fragman yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde ekranlara gelen sahneler izleyiciyi ekrana kilitledi. Tahir’in Vedat’ı kaçırması hiç beklemediği şekilde sonuçlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

SEN ANLAT KARADENİZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 12. yeni bölüm fragmanında Nefes, Vedat'a silah çekiyor! Vedat, Nefes'e "Bundan sonra sana dokunduğum ilk anda üzerinde gelinlik olacak Nefes" diyor. "Seninle asla evlenmeyeceğim" diyen Nefes'e "Tekrar ve tekrar Tahir'in özgürlüğünün benim elimde olduğunu hatırlatmam mı gerekiyor Nefes? Ya da hayatını her an karartabileceğim avcumun içindeki nazardan mı bahsetmeliyim? Sert bir oyun başlıyor Nefes. Oynamaya hazır mısın? Ne diyorsun, evleniyor muyuz, evlenmiyor muyuz?" diyor ve Nefes silahını indiriyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 12. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ANLAT KARADENİZ 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar.

Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır.

Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır.

Vedat'ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır?

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