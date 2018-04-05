Ekranların yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 11. bölümü dün akşam izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümde Tahir'in akılalmaz planları ekrana damga vurdu. Tahir, Vedat'ı kaçırarak ölümle burun buruna getirdi. İşte Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölüm fragmanı.

SEN ANLAT KARADENİZ 12. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölüme damga vuran olay. Yayınlanan 12. bölüm fragmanında bu fotoğraf karesine yer verildi.

Vedat, Tahire son sahnede ne dedi? Tahir neden serbest bıraktı? Nefes yeni fragmanda Vedat'a neden silah doğrulttu? Tüm soruların cevabı yeni bölümde ortaya çıkacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar.

Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır.

Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır.

Vedat'ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır?

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