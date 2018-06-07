Sen Anlat Karadeniz 120. bölümüyle Atv'de izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde ahir'in, kendisine haber vermeden, hayatını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasına sinirlenen Nefes bir yanda, ailesi dağılmasın diye her fedakarlığı yapan Mustafa diğer yanda Tahir'e karşı çıktı. İzleyiciler son bölümün ardından gelecek bölümü merakla beklemeye başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 121. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Takipçileriyle 120. randevusuna çıkan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ 120. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geri dönüşü olmayan yola girilmiştir bir kere. Tahir, canını hiçe sayıp itirafı Mithat'a vermiştir. Vedat'ın da Nefes'i ihbar etmesi an meselesidir artık. Tahir'in, Nefes ve çocuklarla olabilmesinin tek yolu kalmıştır. Karadeniz'den gitmek... Tahir'in deli hamlesi, Kaleli Konağı'na kor gibi düşmüştür. Tahir'in, kendisine haber vermeden, hayatını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasına sinirlenen Nefes bir yanda, ailesi dağılmasın diye her fedakarlığı yapan Mustafa diğer yanda Tahir'e karşı çıkarlar. Onu destekleyen tek kişi, Nazar konusunda hala canı acıyan Murat'tan başkası değildir. Velayet zaferinin keyfini süren Vedat, Kalelilere ikinci darbeyi indirmek için Nazar'la evlilik hazırlığındadır. Bilmediği şeyse mutluluk dakikalarının sayılı olduğudur, herkes için son başlamıştır artık. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Vedat'ın öfkesi kimleri yakacaktır? Tahir ve Nefes, Karadeniz'den sonsuza kadar kopacaklar mıdır?

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