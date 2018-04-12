Sen Anlat Karadeniz dizisi 12. son bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Kendisi yüzünden nezarethane'de kalmasını istemeyen Nefes, Vedat ile görüşüp Deli Tahir'i içeriden çıkardı. Vedat'ın kendisiyle evlenmesi için baskı yapmasına Nefes isyan etti. Tahir'de Nefes'in Vedat ile evlendiğini sandı. Ama Nefes, herkesin içinde Vedat'ı istemediğini Tahir'e haykırdı. Son bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 12. son bölümde neler oldu? İşte tüm ayrıntılar...

SEN ANLAT KARADENİZ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 13. yeni bölüm fragmanı, dizinin yayınlanan son bölümünün hemen ardından yayınlandı. Fragmanda, Saniye'nin Nefes'i "Ne olursa olsun oğluma he demeyeceksin, onun kadını olmayacaksın" diye uyarması ve Nefes'in "Ben büyüdüm kadın nasıl olunur onu bile bilemedim. Ben sadece anne olabildim. Bu yüzden siz isteseniz bile ben Tahir'in kadını olamam. Onun için canımı veririm ama can olamam" sözleri dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

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