Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında yer yerinden oynuyor. Tahir, Nefes'i de alıp ailesinin karşısına çıkarıyor ve evlenmeye karar verdiklerini açıklıyor. Tahir'in annesi bu karara şiddetle karşı çıkarken, en büyük destekçileri yine Asiye olacak. Fragmanda Vedat'ın demir parmaklıkların ardından ve darp edilmiş hali izleyicilerin meraklanmasına neden oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'e dair detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Rızanızı almaya geldik, evleniyoruz!"

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SEN ANLAT KARADENİZ 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir.

Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar. Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar.

Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.

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