Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı dizinin yayınlanan son bölümünün ardından merakla beklenmeye başlandı. Sen Anlat Karadeniz’de Nefes ile Tahir birbirine daha çok yaklaşırken, ne Vedat ne de Tahir’İn annesi peşlerini bırakmaz. İşte Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm özeti ve 15. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz ekranlara gelen son bölümüyle nefesleri kesti. Sen Anlat Karadeniz’in 15. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz fragmanı yayınlamadı.

Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölümüne dair gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir.

Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar. Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar.

Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.







BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER