Sen Anlat Karadeniz dizisi 15. son bölümü ile izleyicisiyle buluştu. 15. son bölümde Nefes ile Tahir Osman Hoca'nın kıydığı nikah ile evlendi. Vedat ise parmaklıkların ardında buna engel olamadı. Nefes Tahir'e, Yiğit'ten sonra bir bebeği daha olduğunu ama ceza odasında erken doğum yaptığı için öldüğünü anlattı. Bu sırada Tahir, Vedat'ı kaçırdığı gece öğrendiği gerçeği hatırladı. Vedat Tahir'e, Nefes ile bir çocuklarının daha olduğunu Nefes'in o çocuğun öldüğünü sandığını, çocuğun yerinin sadece kendisinin bildiğini söylemiş. Son bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından çok merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz 15. son bölümde neler oldu? İşte tüm ayrıntılar...

SEN ANLAT KARADENİZ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.

Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır.

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