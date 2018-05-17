Sen Anlat Karadeniz'de Tahir ile Nefes çok zor bir sınavdan geçiyor. Tahir ölüme çok yakın. Cemil, Vedat'ın oyununa gelip canını tehlikeye atan Mercan'ın hesabını Tahir'den sordu. Tahir'i bir dağın tepesinde vurdu. Tahir ise sığındığı yerde Nefes'in kayıp kızı Ceylan'ı buldu. Tahir ağır yaralı şekilde Ceylan'ı Nefes'e götürmenin yeminini etti. Bu sırada Cemil eve gitti ve herkese Tahir'i vurup öldürdüğünü söyledi. Haberi alan herkes kahroldu. Peki Tahir ölecek mi? İşte detaylar...
SEN ANLAT KARADENİZ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sen Anlat Karadeniz'de heyecan üst sırnırdayken, dizinin izleyicileri yenib ölüm fragmanını bekliyor. Ancak yayıncı kuruluş tarafından Sen Anlat Karadeniz 18. yenib ölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizi ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.
SEN ANLAT KARADENİZ 17. SON BÖLÜM ÖZETİ
Tahir’in deli fırtınasını sadece Nefes’in şefkati ve inadı dindirecektir.
SEN ANLAT KARADENİZ 17. BÖLÜM SON SAHNESİ İÇİN TIKLAYIN
Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir. Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?
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