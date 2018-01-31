Sen Anlat Karadeniz 3. yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Dizinin sona eren 2. bölümü sonrasında yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı" aramasını yapıyor. Ekrana gelen 2. bölüm sonrasında Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.
SEN ANLAT KARADENİZ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi, ekrana gelen 2 bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin bu akşam sona eren 2. bölümü sonrasında da 3. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.
Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını konu edinen Sen Anlat Karadeniz'in 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmandaki sahneler büyük merak uyandırdı.
SEN ANLAT KARADENİZ 2. BÖLÜM ÖZETİ
Nefes Vedat'a teslim olmak yerine, Deli Tahir'in elini tutup Karadeniz'in sarp kayalarından hırçın dalgalarına atlamayı göze alır. Ancak bu atlayış, Nefes'in boğulmasına ve kalbinin durmasına neden olur.
Tahir, Nefes ve Yiğit'le hayat mücadelesi verirken, ailesi de Vedat ve adamlarıyla büyük bir kavgaya tutuşur. Sonunda, Yangazlar'ın yaptığı akıllıca bir oyunla, Tahir, Nefes ve Yiğit kurtulurlar.
Ancak, onların geçici kurtuluşu, Vedat'ın psikopatça öfkesini köy halkına çevirmesine neden olur. Karısını ve oğlunu saklayan Karadenizlilere yapmadığını bırakmaz. Köyün imamı Osman Hoca'ya işkence etmek, Vedat'ın canavarlığının son noktası olacaktır.
Tahir ise, kaçtıkları yayla evinde, Vedat'ın sekiz yıldır Nefes'e neler çektirdiğini öğrenir. Nefes'in yaşadıklarını öğrenmek, o sert Karadeniz delikanlısının hüngür hüngür ağlamasına neden olur. O gece, iki genç acılarını ve öfkelerini Karadeniz'in dağlarına, dalgalarına, bulutlarına akıtırlar.
Onlar saklandıkları yerde acılarıyla boğuşurlarken, Vedat ve Eyşan herkes için yeni acılar yaratmanın peşindedirler. Mustafa, ailesinin geçim kaynağı Kaleli Kum'un batması tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Mustafa ailesini korumak için neleri göze alacak?
SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI
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