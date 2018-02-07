Sen Anlat Karadeniz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz henüz yeni başlamasına rağmen izleyici de büyük ilgi uyandırdı. Son bölümde Nefes, Vedat'a namluyu doğrulttu. Sen Anlat Karadeniz 4. yeni bölümünde Nefes, Vedat'ı vuracak mı?

SEN ANLAT KARADENİZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz, son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı televizyonda yayınlandı. Fragmanda, Nefes'in bir kardeşi olduğu ortaya çıkıyor. Tahir, Nefes'i bırakmıyor ancak Nefes Tahir'i tersliyor.

"O kuşları kalbime sen soktun, şimdi yüreğimi parçalayarak çıkarıyorsun!"

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nefes ve Yiğit'i bulamadığı için deliye dönen Vedat, yayla evinden bir kurban alarak ayrılır. Bu kurban Mustafa'dır ve Vedat, Kaleli Ailesi'nin ocağına çok büyük bir ateş düşürür. Ya Tahir ölecektir, ya Mustafa. Seçim Kalelilerindir.

Ama Deli Tahir, deliliğini konuşturduğu müthiş bir planla abisinin yerini öğrenir. Tayfasını toplar, yanına Yangazları da alarak abisini kurtarmaya gider. Deli Tahir'in cesareti abisini kurtarmaya yetecek midir?

Eyşan ise bu cehennemin tek soğuk zekasıdır. Nefes'in umudunu geçmişten gelen tek bir fotoğrafla söndürmeyi başarır. Bu fotoğrafı gören Tahir yıkılır ve Nefes'i korumaktan değil ama Nefes'in kendisinden vazgeçer. Artık o Mercan'la evlenmeyi kabul eden bir adamdır. Nefes vicdanıyla büyük bir savaştadır. Kendisine çektirilen acılara yıllarca katlanmıştır ama kendisi yüzünden başkalarının acı çekmesini istemez. Bu hesaplaşmanın sonunda, Nefes özgürlüğünden vazgeçer. Ancak mahpusluğunun sınırlarını bu sefer kendisi çizecektir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER