Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı, dün akşam yayınlanan son bölümün ardından izleyicide çok büyük merak uyandırdı. Dizinin son bölümünde Tahir, Nefes'in ölen abisini sevgilisi sandı ve onu Rusya'ya göndererek hayatından çıkarma kararı aldı. Nefes'de Tahir'i korumak için bu konuda Tahir'e yalan söylemeye devam etti. Ancak Nefes'i kötü bir süpriz bekliyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 5. yeni bölüm fragmanında, Vedat Nefes'i yakalıyor ve silahını doğrultuyor. Nefes'ten hesap soran Vedat, fragmanın sonunda silahını ateşliyor. Tahir ise çıldırıyor. Peki Nefes ölecek mi?

SEN ANLAT KARADENİZ 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nefes, Tahir'in canı için özgürlüğünden vazgeçip hapse girmeye razıdır ama Vedat, Tahir sayesinde ölümden kurtulur. Ancak, kahramanının Tahir Kaleli olması fikri onu delirtir. Nefes belki tetiği çekememiştir ama Vedat, o tetiğin ucunda ölmüştür. Artık Nefes'i geri istememektedir, karısını görmek istediği tek yer mezardır.

Vedat'ın planlarından habersiz olan Nefes, Mustafa'nın ona önerdiği anlaşmayı kabul eder. Oğluyla birlikte Gürcistan üzerinden Rusya'ya kaçacak ve yeni bir hayata başlayacaktır. Çünkü hem Tahir'in canını korumalıdır, hem de kendi kalbini. Çektiği sekiz yıllık işkenceye rağmen, ilk defa Tahir'in kanatmayı başardığı kalbini. Deli Tahir ise, onu iyice delirten kıskançlığın acısını hem Nefes'ten hem Mercan'dan çıkartır. Yakıp yıkarken bir yandan da yanar. Kıyamadığı tek kişi vardır; Yiğit. Yürekten bağlandığı bu çocuğu kıramaz, onları Gürcistan'a kadar götürmeye karar verir. Yeni sözlenmiş bir adamın çocuklu bir kadınla Gürcistan'a gitmesi, köyde dedikoduların yayılmasına ve dünürlerin ayağa kalkmasına yol açar. Ama hiç beklenmedik bir şekilde, Mustafa, kardeşinin bu yolculuğu yapmasına tam destek verir.

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