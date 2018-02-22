Sen Anlat Karadeniz son bölümünde Nefes ile Yiğit tam kaçışlarını tamamlamışken Vedat tarafından yakalandılar. Nefes ile Yiğit’i ayıran Vedat, Nefes’i öldürmeyi kafasına koydu. Ancak Tahir, haberi alır almaz Nefes ile Yiğit’i kurtarmak için işe koyuldu. Karşısına çıkan engelleri bir bir ortadan kaldıran Tahir, izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki Sen Anlat Karadeniz 6. yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yayınlanan fragmdanda Tahir ve Nefes, dört bir yanda Yiğit'i arıyor. Eyşan'ın evini basan Tahir, Yiğit'in nerede olduğunu soruyor. Öte yandan Vedat da Yiğit'e "Annen seviyor mu Tahir ağabeyini?" diye soruyor. Yiğit de "Seviyordur" diyor. Son sahnede ise Nefes'in korku dolu bakışları, izleyicilerde büyük merak uyandırıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nefes şimdi yabancı bir memlekette yapayalnız Vedat'ın zalim ellerindedir.Nefes ve Yiğit'in Rusya'daki özgürlük hayalleri, Vedat'ın onları yakalamasıyla suya düşer. Tahir, Batum'da Nefes'ten gelecek "sağ salim vardık" haberini beklerken, Vedat, Nefes'ten oğlunu da ayırır, Yiğit'i annesinin kollarından koparıp İstanbul'a gönderir.

Nefes şimdi yabancı bir memlekette yapayalnız Vedat'ın zalim ellerindedir.

Tahir ise yüzlerce kilometre öteden çok acı bir şekilde Nefes'in her çığlığına tanık olur. Nefes'in Yiğit'i kendisine emanet ettiğini duyar ve Vedat'ın silahından çıkan merminin sesiyle büyük bir karanlığın içine gömülür. Artık hayatının tek bir amacı vardır. Ölü ya da diri, Nefes'i Vedat'ın ellerinden almak ve Yiğit'i kurtarmak.

Karadeniz'de ise, Mustafa kardeşinin hayatı karşılığında kaçırdığı Eyşan'la uğraşırken, Asiye hiç istemediği eltisi Mercan'a bohça götürmek zorunda kalır ve elbette Asiyeliğini yapar. Ancak çok geçmeden gelen bir mesaj, Asiye'nin yüreğinde büyük bir yangını başlatır. Kocası onu başka bir kadınla aldatmaktadır! Asiye tabancasını kaptığı gibi Mustafa'sının peşine düşer.

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