HT Magazin'de yer alan habere göre, 33 öğrencinin yıl boyunca hazırladığı 58 tasarımı podyumda, aralarında Şenay Akay, Ece Gürsel ve Açelya Elmas’ın da bulunduğu ünlü isimler tanıttı.

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