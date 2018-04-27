Sendai - Consadole Sapporo maç önü

Sendai ve Consadole Sapporo, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Sendai 15 puanla 7. sırada, Consadole Sapporo 18 puanla 4. sırada bulunuyor. Sendai, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Consadole Sapporo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 229 kodlu maçı oynayanlar; Sendai galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Consadole Sapporo galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sendai son hafta oynanan Kofu maçında 1-0 yenildi.

Consadole Sapporo ise Sagan Tosu maçında 3-2 kazandı.

Sendai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sendai, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Consadole Sapporo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Consadole Sapporo, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.