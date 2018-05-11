Sendai - Hiroshima karşılaşma önü

Sendai ve Hiroshima, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. Sendai 19 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Hiroshima 34 puanda ve 1. sırada. Sendai son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hiroshima, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 181. İddaa'da Sendai kazanır 3.00, berabere biter 2.90, Hiroshima kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sendai önceki hafta Kofu mücadelesinde 1-0 yenildi.

Hiroshima ise Kashiwa karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Sendai, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 6 gol yedi.

Hiroshima, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hiroshima, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.