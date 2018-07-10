Sendai - Omiya maçı istatistikleri

Sendai ve Omiya, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Sendai son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Omiya son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 530. İddaa'da Sendai kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Omiya kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sendai son hafta oynanan Kofu maçında 1-0 yenildi.

Omiya ise Kawasaki maçında 5-0 yenildi.