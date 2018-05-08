Sendai - Yokohama FM rakamlar

Sendai ve Yokohama FM, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Japonya Lig Kupası Grup A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 5 puanlı Sendai 2. sırada bulunuyor, Yokohama FM 8 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Sendai, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yokohama FM, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 442. İddaa'da Sendai kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Yokohama FM kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sendai önceki hafta Kofu mücadelesinde 1-0 yenildi.

Yokohama FM, Urawa karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Sendai, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Yokohama FM, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Yokohama FM, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.