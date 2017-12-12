Youtube’da oyuncak inceleme kanalı olarak öne çıkan Ryan ToysReview’un ana sunucusu ve sahibi olan 6 yaşındaki Ryan, 2017’de vergiler hariç 11 milyon dolar kazandı.

AİLESİNİ ELEŞTİRDİ

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Forbes tarafından hazırlanan Youtube’un en çok kazanan ünlüleri listesinde 8. sıraya yerleşen Ryan’ın kanalı 2015’te ailesi tarafından işletilmeye başlandı.

O zamanlar 4 yaşında olan küçük çocuğun sunucu olarak görevi devralması ise ailesini ‘Oyuncakları inceleyemiyorsunuz’ diyerek eleştirmesiyle başladı.

Aynı yılın temmuz ayında yayınlanan ve Ryan’ın, Pixar’ın “Otomobil” serisinden 100’ün üzerinde oyuncak içeren “GIANT EGG SURPRISE” kutusunu incelemesini içeren videosu izlenme rekoru kırdı. 10 milyondan fazla abonesi bulunan kanalın ayda tahmini olarak 1 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.

OYUN OYNAYARAK BİR YILDA 16.6 MİLYON DOLAR KAZANDI!