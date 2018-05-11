HT Magazin'de yer alan habere göre, Ayşen Gruda, duygularını “Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum” sözleriyle dile getirirken Şener Şen ise “Sinema salonlarına adımızın verilmesi bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

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