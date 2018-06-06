Irak'ta terör örgütü PKK’nın çekildiği Şengal bölgesine yerleşen ABD askerlerinin bölgede kalıcı olarak bulunacağı ileri sürüldü. Önceki gün, 120 kadar ABD askerinin Şengal’e ulaşarak burada bir üs kurma hazırlığına giriştiği ileri sürülmüştü. Erbil merkezli Rudaw Televizyonu’nun internet sitesindeki habere göre ABD Şengal bölgesine daha fazla asker gönderecek.

HEDEF: HAŞDİ ŞABİ

ABD askerlerinin bölgedeki terör örgütü PKK’ya destek çıkmak için Şengal’e konuşlandırıldığı ileri sürülüyor. Fakat Rudaw’a konuşan bir yetkili, ABD askerlerinin bu bölgeye, “İran yanlısı Haşdi Şabi’nin etkinliğini azaltmak amacıyla yerleştirildiğini” ileri sürdü. Irak’ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor. ABD, Irak’ta bulunan İran yanlısı güçlerin ülkeden ayrılması gerektiğini savunuyor.

Şengal’deki ABD yapılanmasının ardından Bağdat yönetiminin de Şengal bölgesine birlikler gönderdiği ve bir üs kurma hazırlığı içine girdiği iddia edildi.

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