İYİ Parti İzmir 2. Bölge 3. Sıra Milletvekili Adayı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, İzmir’den milletvekili adayı olmanın her partiden adaylar için büyük şeref olduğunu söylerken, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 24 Haziran mesajı veren Hablemitoğlu, “İzmir’i çok seviyorum ve kentin bir ruhu var. İnsanlar kendilerini iyi hissediyorlar. Cumhuriyete inanan insanlar yaşıyor İzmir’de. Siyasette ne kadar siyasi görünebileceğimi bilmiyorum ama İzmir’e yerleşme niyetiyle geldiğimi söyleyebilirim. Türkiye tarihinin en kritik seçimine gidiyor. Herkes olup biteni çok iyi görüyor. 24 Haziran’da atılacak her oy bir bakıma vicdanın yansıması olacak” dedi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, 24 Haziran tarihine kadar süreci sokakta geçireceğini dile getiren Hablemitoğlu ayrıca İYİ Parti’de kadın kolları olmadığını vurgulayarak, kadınların partinin her kademesinde yer aldığını dile getirdi.

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