Senica - Skalica düellosu

Slovakya Süper Lig Yükselme/Küme Düşme Play Off 1/2 maçında Senica ile Skalica, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:20. Senica, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Skalica son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 186. İddaa'da Senica kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Skalica kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Senica son haftadaki Spartak Myjava müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Skalica ise Trencin karşılaşmasında 2-1 yenildi.